Rafa Puente sueña con dirigir al Real Madrid

Rafael Puente Jr. se ha caracterizado como un técnico con grandes ambiciones dentro del futbol mexicano; sin embargo, su panorama va más allá, el joven timonel sueña con algún día dirigir a la Selección mexicana y a un grande de Europa como lo es el Real Madrid.

"Hoy tengo que ser mejor que ayer pero peor que mañana. Dirigir a la Selección de mi país es un anhelo que creo todos los mexicanos debemos tener, también algunos extranjeros lo tienen, a mi me gustaría que a la Selección la dirigiera un mexicano, no tengo nada en contra de los extranjeros, pero creo que los principales responsables de que los técnicos de la Selección en los últimos años sean extranjeros somos nosotros, porqué no nos hemos puesto a la altura de la élite, esa es la realidad”, mencionó el timonel de los Gallos Blancos del Querétaro en entrevista con Univisión Deportes.

Además, Rafa puente también expresó su deseo de dirigir al Real Madrid, sin miedo a ser criticado por sus declaraciones. "Tengo una frase muy buena: cuéntale a alguien tus sueños y si no se ríe de ellos preocúpate, entonces ahorita ante la cámara no tengo ninún miedo de decir que yo sueño con dirigir al Real Madrid", sentenció.

👏 ¡DE PIE ANTE RAFA PUENTE! Qué tamaños para revelar ante una cámara tus sueños. Estos son los mexicanos que hacen falta. Reírse es de mediocres. Aplausos, señorones @marccrosas @rafaelpuente 🇲🇽 pic.twitter.com/7J8Hi9XuiO — Univision Deportes (@UnivisionSports) January 17, 2019

