Salida de Pumas, la más dolorosa que ha tenido Rubens Sambueza

Su paso por Pumas fue corto, pero para Rubens Sambueza, la salida del cuadro felino fue la más dolorosa que ha vivido en el futbol mexicano, ya que el argentino tenía en mente permanecer un buen tiempo con el cuadro capitalino, pero no contaba con que la directiva, ya no lo tenía dentro de sus planes.

"Fueron las tres salidas (Pumas, América y Toluca), no malas, ni tan dolorosas, pero sinceramente cuando llego al fútbol mexicano me costó irme de Pumas porque había hablado con la directiva y todo estaba bien para quedarme, yo me quería quedar, había comprado unos muebles para la casa donde estaba viviendo y al final me dijeron gracias por todo, esa sí me dolió por el sentido que fue", expresó el ahora futbolista de León a ESPN.

Asimismo, el elemento argentino aseguró no sentirse un futbolista polémico y mucho menos estar en contra de los árbitros. "Todas las cosas que han pasado en mi carrera han sido con uno u otro motivo, yo no busco las cosas, hay algo atrás de cada reacción, uno no tiene nada en contra de los árbitros, he tenido buena relación con varios y hablamos de la mejor manera".

