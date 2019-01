Futbolista es alcanzado por un rayo durante partido

El futbolista Henrique fue alcanzado por un rayo durante un partido de la Copa Sao Paulo de Futbol Júnior de Brasil entre el Club Água Santa y el Atlético Mineiro Sub 20.

El incidente ocurrió al final del cotejo cuando, en medio de una tormenta eléctrica, el jugador corrió hacia las bancas para resguardarse de la intensa lluvia, pero fue impactado por un descarga provocada por el impacto de un rayo y se desmayó, por lo que fue llevado al hospital en ambulancia.

¡Una locura! Agua Santa jugaba contra Atlético Mineiro bajo una tormenta terrible, cayó un rayo en el estadio y el futbolista Henrique debió ser atendido por una ambulancia. pic.twitter.com/XjFH5nj6IB — SportsCenter (@SC_ESPN) January 15, 2019

"El pararrayos redujo el impacto pero me alcanzó a mí. Me maree, me hizo una marca en la pierna y corrí al banquillo. Luego se me oscureció la vista y no recuerdo más”, dijo el jugador del Agua Santa.

También el portero del Água Santa, Matheus Mendes, resultó afectado por el impacto del rayo y tuvo algunos dolores de cabeza.

"La cabeza me dolió, sentí que algo estaba mal. Gracias a Dios el estadio tiene un pararrayos”, declaró el guardameta para ESPN Brasil.

Jogo parado faltando um minuto e meio, aparentemente um raio atingiu o campo. A ambulância foi chamada para atender o camisa 4 Henrique do Água Santa. Galo 1 x 0. pic.twitter.com/RoP5hgMkO3 — 🏁Luighi Fabiano (@luighi_fabiano) January 14, 2019

El encuentro finalizó 1-0 a favor del Atlético Minero y avanzó a los octavos de final del torneo.

