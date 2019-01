¿Por qué Matías Almeyda no llegó al Tri?

Ni fue vetado, ni fue ignorado Matías Almeyda como posible entrenador de la Selección Mexicana; simplemente el argentino no pasó las evaluaciones para ser elegido, aseguró Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

De Luisa afirmó a ESPN que el ex técnico de las Chivas no fue vetado por algún problema con la directiva rojiblanca como se rumoró y estuvo entre los candidatos para dirigir al Tri, pero no aprobó las evaluaciones que hicieron dentro de la FMF para estar entre los finalistas.

“Estuvo entre los candidatos, aunque por el resultado de la evaluación no calificó para estar en los nueve finalistas”, declaró Yon de Luisa. “Está en mis hojas de evaluación, se discutió su candidatura, aunque no hablamos con él”.

El directivo también comentó que se tomaron en cuenta a entrenadores de la Liga MX e incluso dos estuvieron entre los finalistas, pero no quiso revelar sus nombres.

Yon de Luisa dijo que Miguel Herrera, técnico del América, también fue candidato y siempre tendrá las puertas del Tri abiertas. Sin embargo, evadió contestar si el incidente de hace unos años con el comentarista Christian Martinoli fue factor para no ser el elegido.

“Miguel ha reconocido que es un evento en el que no actuó bien. Ofreció disculpas y nos ha demostrado que quedó en el pasado y que puede con cualquier reto que se le presente. Él tiene el compromiso en el América y aunque se evaluó, siempre será un candidato”.

El presidente de la FMF aseguró que al final el argentino Gerardo Tata Martino era la mejor opción y por eso no dudaron en esperarlo hasta que concluyera su compromiso con el Atlanta United. Además, reveló que en su contrato con el Tri no le exigen el “quinto partido” en el Mundial, pero sí radicar en México.

