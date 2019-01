Mauro Boselli, el fiel extranjero que se enamoró de México y León

Mauro Boselli es uno de esos jugadores que todo equipo anhela tener y no exactamente por su buena calidad dentro del terreno de juego, sino también por lo que representa como persona fuera de la cancha, muestra de ello fueron sus últimas palabras que ofreció antes de partir oficialmente a Brasil con el Corinthians.

"Tuve ofertas de varios equipos, pero no iba a traicionar mi corazón, si no juego en León, no juego en México, no podría enfrentar al León con otra camiseta, por eso tomé la decisión de salir del país. Hubo propuestas, pero no las acepté", señaló el atacante argentino.

Boselli permaneció durante cinco años con La Fiera, tiempo suficiente para convertirse en un ídolo de la institución, lamentablemente, esa historia no pudo continuar, ya que el argentino señaló que su deseo era quedarse, pero la directiva no lo quiso así; sin embargo, se va de México sin rencores, incluso, se va dolido por no contribuir económicamente al León con su fichaje a Brasil. "Lo que más me dolió es que no pude dejar nada al club, Corinthians no le pagó un peso al León, me deja triste por ese lado".

Mauro se queda con infinidad de recuerdos de México, país del que se enamoró totalmente, especialmente de la gente de León. "Es una ciudad con la que estoy plenamente agradecido, mis dos hijas nacieron aquí y el agradecimiento para esta ciudad es muy importante".

