Alejandro Romero confirma negociación entre América y Red Bull

El mediocampista de Red Bull de Nueva York, Alejandro Romero Gamarra reconoció que existe una negociación con el América de la Liga MX para que se una al futbol mexicano, sin embargo mostró mesura asegurando que por el momento se encuentra feliz en la MLS.

En entrevista para el programa Rollo Deportivo, el volante argentino naturalizado paraguayo admitió que supo de un acercamiento entre ambas directivas, pero su presente se encuentra en Nueva York: “Me enteré hace unos días y las redes sociales también me lo hicieron saber. Está el rumor, están negociando y estamos esperando a ver qué pasa, estoy acá mentalizado en Red Bull, que es el que me da el trabajo”.

Romero Gamarra expuso parte de su vida familiar, pues dio a conocer que estar en México le permitiría ver con mayor frecuencia a sus seres queridos: “Es una decisión que se toma con el corazón, que se toma con la familia. La verdad es que yo hace mucho tiempo no veo a mi familia porque no pueden venir para Estados Unidos. Estar ahí es un poco más cerca, pero bueno son decisiones que toman entre clubes, no las tomo yo”.

El elemento de Red Bull ya pidió referencias de cómo se juega en la Liga MX, por lo que valoró que hay mayor libertad en la MLS: “Es un poco más difícil de jugar (Liga MX) más complicada. Yo creo que acá se disfruta más, se juega y acá me gusta mucho, yo todavía estoy trabajando para Red Bull, esperando a ver qué pasa con mi futuro”.