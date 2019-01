Con asistencia de Jiménez Wolverhampton vence al Leicester

El atacante mexicano Raúl Jiménez se quedó sin hacer gol, pero aun así colaboró en la emocionante victoria del Wolverhampton por 4-3 sobre Leicester City al asistir en el último gol.

Raúl Alonso dio el pase para gol en el tiempo agregado, al minuto 90+3, para que los Wolves se quedaran con el premio completo gracias al gol del portugués Diogo Jota, quien brilló al concretar un triplete en el Molineux Stadium.

VIDEO: Guardia de seguridad niega acceso a Roger Federer por no portar su acreditación en el Abierto de Australia

La escuadra dirigida por el lusitano Nuno Espírito Santo parecía tener controlado el compromiso en esta jornada 23 de la Liga Premier de Inglaterra, pues así lo establecía el 2-0 tempranero con los tantos de Jota (4) y de Ryan Bennett (12).

Pero Leicester reaccionó en el complemento y emparejó los cartones 2-2 por conducto de Demarai Gray (47) y con un autogol de Conor Coady (51).

Las emociones aumentaron en el partido, el cuadro de casa no quiso quedarse atrás, tuvo capacidad de reacción y Diogo Jota logró el doblete personal y el 3-2 para Wolves con un disparo de zurda tras un contragolpe y asistencia de Rubén Neves, al 64.

No obstante, la visita se encontró con el empate 3-3 en un cobro de falta y un cabezazo de Wes Morgan, al minuto 87, lo que parecía concretar la igualada de manera definitiva.

Full time and Molineux erupts!

Wolves score four and take the points in a @premierleague classic! #WOLLEI pic.twitter.com/vjE8plVNxr

— Wolves (@Wolves) January 19, 2019