Valverde respeta a Vela pero se niega a hablar sobre su supuesto fichaje

El director técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, señaló que en estos momentos vale poco hablar de Carlos Vela, porque pertenece todavía a otro equipo, sin embargo, reconoció que ya demostró su potencial en la Liga de España, cuando militó en Real Sociedad.

"Carlos Vela es un gran jugador que ya conocemos porque jugó en esta Liga, al que respetamos, pero no puedo decir mucho más porque está en otro club", enfatizó Valverde en conferencia de prensa.

Después de que en la semana saliera a la luz que el quintanarroense es el fichaje “tapado” de los Blaugranas, el nombre de Carlos Vela ha sonado fuerte en la prensa española, e incluso se habló ya de un acuerdo con Los Ángeles FC, de la MLS de los Estados Unidos, para que se diera el traspaso.

Previo al cotejo de este domingo contra el Leganés, Valverde descartó preocupación porque todavía no se concreta la llegada de ese refuerzo en el ataque, sobre todo de un centro delantero.

“No me genera frustración, el club está trabajando y ya veremos. A veces no es tan sencillo como parece. Veremos si se puede hacer algo y si no, seguiremos con el equipo que tenemos que estoy contento con él”, comentó.

Así el director técnico del Barcelona sigue a la espera del refuerzo que podría ser Carlos Vela o cualquiera de una lista, la cual se publicó desde la semana pasada en la que también se incluía a Javier “Chicharito” Hernández.

Los otros candidatos son los españoles Fernando Llorente (Tottenham) y Álvaro Morata (Chelsea); así como los uruguayos Maxi Gómez (Celta de Vigo) y Cristian Stuani (Girona); el paraguayo Antonio Sanabria (Betis), el belga Michy Batshuayi (Valencia) y el nigeriano Odon Ighalo (Changchun).