Boxeador Badou Jack sufre terrible herida en la frente

El boxeador Badou Jack sufrió un terrible corte en la frente durante la pelea con Marcos Brown, en la que estaba en juego el título de los semipesados del Consejo Mundial de Boxeo.

La herida se produjo debido a un choque de cabezas y fue agravándose conforme fue avanzando la pelea. El sueco continuó peleando, con autorización de los médicos, pero terminó bañado en sangre y con un tajo enorme en la frente.

La pelea, que fue antesala del combate entre Manny Pacquiao y Adrien Broner, finalizó a favor de Brown a quien le dieron el triunfo por decisión unánime después de 12 rounds.

Badou Jack compartió en Twitter cómo quedó su frente después de que le cosieron la herida y agradeció a la gente por su preocupación pero dijo estar bien.

I would like to thank all of the fans for your support! The cut was a nasty one, but I’m fine now, alhamdulillah.

Congrats to @Marcus_Browne who fought a great fight. Regardless of the cut he was the better man tonight. pic.twitter.com/LytEtP60Qi

— Badou Jack (@BadouJack) January 20, 2019