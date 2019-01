Alan Pulido se siente 'en muy buen nivel' con Chivas

El goleador despertó. La orden del técnico José Saturnino Cardozo fue muy clara antes de comenzar el Clausura 2019: quería más anotaciones de su 9. Alan Pulido entendió rápido el mensaje y ya le respondió con dos tantos en los primeros tres partidos del torneo. Su contribución es importante para que Chivas esté en la cima de la clasificación. Por eso, se siente en buen momento.

“Tengo buena comunicación con el técnico y me ha dicho que para hacer más goles, tengo que estar cerca del área. De repente me puede pasar como ante Toluca, que me salgo un poquito, me doy la vuelta y meto un disparo que termina en gol. Pero realmente las oportunidades donde más se presentan y donde más claras resultan es dentro del área. Lo estamos trabajando, me siento contento, en muy buen nivel y enfocado en aportarle todo de mí al equipo”, explicó.

“He marcado dos goles y eso me da confianza para seguir creciendo. Uno tiene aspiraciones y más personas como yo que soy positivo y trato de ver las cosas de la mejor manera en este año. Eso (mantenerse entre los líderes de goleo) hay que trabajarlo, sigo tranquilo manejándolo con cierta humildad, ahora ya que se me han presentado dos anotaciones en la Liga”, añadió.

“Estoy contento, pero más por el equipo, porque el realmente se han entregado y obtuvimos los resultados que estábamos buscando. Vamos por muy buen camino, si el equipo sigue jugando de esa manera, corrigiendo errores y buscando detalles, creo que llegaremos lejos en el torneo”, sentenció Alan Pulido.

Detalle humano

El domingo pasado, Alan Pulido anotó un golazo para el triunfo de Chivas por 1-0 sobre Toluca. Para celebrar, corrió hacia su arco y abrazó a Raúl Gudiño. Cuando llegaron todos sus compañeros, se hincaron y señalaron al cielo. el portero rojiblanco perdió en días anteriores al que sería su primer bebé. El delantero explicó ese gesto humano visto en la cancha.

“Lo platique con Alexis (Vega), independiente de quien lo metiera sí él o yo, queríamos ir y abrazar a Gudiño, ya que en la semana tuvo la pérdida de su bebé. Obviamente él no sabía que haríamos eso, es un detalle más en lo personal. Queríamos darle una alegría más allá de lo que pasó, pero como se lo dije vamos a estar bendecidos y ahora tienes bendiciones desde el cielo. Después le llega una recompensa a él, que por ahí es muy polémica que al final nos dio el triunfo. Él lo tiene que tomar diferente: es un dolor muy grande, pero la vida continúa”, finalizó Pulido.

