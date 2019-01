Para Cardozo, hay que ser 'terco' para asegurar que fue gol

Chivas es nuevo líder de la clasificación en el Clausura 2019, tras vencer por 1-0 al Toluca. Pero para llegar ahí, debió pasar primero por la polémica del VAR. Enrique Triverio marcó el gol que pudo significar la igualada y el árbitro lo anuló tras la revisión en video. El técnico rojiblanco, José Saturnino Cardozo, aseguró que no debería existir controversia, pues se debe ser “terco” para afirmar que la pelota cruzó la línea.

“Yo pienso que no. Son formas de ver el futbol. Si estás viendo en la cámara que no entra y dices que entra, es uno terco. La está viendo el árbitro tres minutos, ya le avisaron y la está viendo tres minutos… lógico que si yo la quiero ver como yo quiero, pues digo que no entró. Pero si el árbitro, más cinco tipos que están arriba, más la televisión dicen que no entra, qué voy a decir. Para mí no se mancha, porque cada uno ve el futbol como lo quiere ver”, explicó.

“Lo bueno es que mi equipo hizo un gol y ganamos. Estoy feliz porque estos muchachos se matan para defender el uno a cero, que es normal y cuando tuvimos que atacar lo hicimos. Nunca hicimos un cambio para defender, lógicamente que cuando ellos metieron dos centros delanteros, yo tuve que meter un central, es normal y ganamos los tres puntos que es lo que buscábamos esta semana”, agregó el técnico de Chivas.

En su opinión, ni siquiera debería existir controversia. “Por qué polémica. Seguramente que sí, nosotros le damos valor (al liderato), nuestra gente nos va a dar valor, porque estamos de súper líder y ganamos tres partidos seguidos. Después si ustedes le van a dar o no valor, ustedes siempre se lavan las manos. Ustedes transmiten eso, ustedes dicen que no entró la pelota o ustedes dicen que entró la pelota. El árbitro dijo que no, yo vi que no entró la pelota, yo vi que no entró. Entonces, si ya la vieron siete tipos arriba, por qué buscan polémica”, señaló.

“Si ustedes no dan el mérito, nosotros sí nos damos mérito, porque el equipo ha sido muy inteligente para jugar. Enfrentamos al finalista y después a uno de los mejores, que siempre pelea por estar en Liguilla. Toluca siempre tiene buen plantel, pelea por Liguilla y su objetivo es buscar títulos. Hoy el equipo lo emparejó bastante bien, por pasajes del partido jugamos mejor que el rival, tuvimos posesión y tuvimos más llegada nosotros que ellos. Entonces dónde está la pelota, dónde está que nosotros no jugamos, no lo entiendo. Que me explique alguien si no jugamos bien, porque si me dicen que Toluca llegó cinco veces, perfecto, pero no llegó una vez, dime una jugada. Qué buscan polémica, no entiendo qué polémica puede haber”, aseveró José Saturnino Cardozo.

“Lo del VAR está perfecto, generan polémica, porque les gusta, no hablen tanto de esa jugada, hablen del funcionamiento, que Chivas ganó tres partidos, que no lo hacía desde 2010. Es mejor hablar de eso que polemizar. Entonces creo que se vieron dos equipos que se enfrentaron bastante bien, cada uno con sus armas, nosotros aprovechamos el golazo de Pulido y después manejamos el partido”, concluyó el entrenador del Rebaño Sagrado.

