Chivas prohíbe uso del celular a sus jugadores

¿Una selfie antes del partido? No, ya no más. Por orden del técnico José Saturnino Cardozo, el Guadalajara restringió a sus jugadores el uso del teléfono celular. El entrenador asegura que desconcentra al futbolista. Por eso, en el nuevo reglamento interno de Chivas, está prohibido utilizarlo en concentraciones y en el vestidor previo a un encuentro.

“Es que en la concentración, nosotros tenemos psicólogo y el celular te lleva a la desconcentración. Buscamos siempre que en el vestuario antes de los juegos no se usen celulares. Lo que buscamos es estar concentrados en lo que estamos haciendo. Después, tenemos toda la semana para poder hablar. Soy muy cuidadoso en ese aspecto y hemos hablado con los jugadores, entienden perfectamente. Veo que muchas veces el jugador o la gente dicen ‘es que están pasados de moda, ellos no tenía teléfono’. Tienen razón: nosotros no teníamos teléfono, pero había más diálogo de futbol y eso te lleva a tener más conocimiento”, explicó Cardozo

“Eso estamos buscando en este momento. Ustedes los ven al final del entrenamiento se quedan hablando de futbol. Veo mucho esos detalles, que en el vestuario no me gusta que el jugador use teléfonos. Me gusta que estén ya hablando de lo que va a pasar en el juego, que hablen de lo que puede suceder en 90 minutos. Eso lo reglamentamos también, de que en el vestuario no pueden estar usando el teléfono, hay muchas cosas que este equipo cambió y esperemos que sea para bien”, agregó.

El nuevo reglamento interno de Chivas es más estricto. Establece distintos tipos de sanciones en caso de indisciplina. José Saturnino Cardozo considera que, por como estaba el equipo cuando lo tomó, era necesario establecer “mano dura”. Pero no lo hizo de forma autoritaria, sino que buscó convencer a los jugadores.

“Yo entiendo que soy muy exigente y el tema de la disciplina lo pusimos nosotros. A mí me encanta la disciplina, no encuentro otro camino para triunfar que el trabajo y el orden. No pasa por mi cabeza y no entiendo que un jugador desordenado pueda llegar a triunfar, es muy difícil. La disciplina es fundamental para llegar al éxito. Hablé con todos los jugadores que se iban a quedar, informarles lo que a mí me gusta y ver cómo íbamos a quedar todos aceptaron todo lo que habíamos hablado”, señaló el paraguayo.

“Cuando llegamos teníamos ilusión de calificar a este equipo, aunque no lo armamos. Primero, por lo que representa y después es el equipo que ganó títulos, el mal ambiente que ser generó cuando llegamos te lleva a no arrancar bien y eso llevó a cometer muchos errores. No fue fácil para nosotros armar un equipo, estuvimos tres meses viendo, pero de repente te quieren vender a un jugador y luego no, a veces la gente no entiende eso”, finalizó Cardozo.

