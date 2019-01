'Quería hacer más cosas en América': Cecilio Domínguez

Aunque se va como campeón del futbol mexicano, el delantero paraguayo Cecilio Domínguez aseguró que se marcha con una "espinita", pues quería hacer cosas más grandes con el América pero no pudo.

Luego de días de negociación, este jueves se hizo oficial la salida de Domínguez al Independiente de Argentina y por la noche voló a territorio sudamericano.

"Me marcho contento, pero a la vez con una espinita, creo que quería hacer cosas más grandes acá en el club, no se pudo, ahora a enfrentar la nueva oportunidad que tengo", dijo el artillero a los medios de comunicación en el aeropuerto capitalino.

Reconoció que durante los dos años que militó en el cuadro azulcrema buscó dar lo mejor, aunque las lesiones le impidieron jugar en algunos momentos.

"Todo jugador quiere jugar, trabaja para eso y obviamente creo que había factores por los cuales no jugué, lesiones en mis mejores momentos, me lesionaba, me costaba mucho, hoy hago cambio realmente importante para mí".

Contento con lo que hizo en la Liga MX y de irse como campeón, dejó en claro que el balompié mexicano fue muy importante en su carrera, pues fue su primer equipo fuera de su país.

"Me deja muchas cosas, me voy más maduro, vine siendo un chico que no sabía qué era jugar fuera de su país, ahora me voy con mucha experiencia y feliz de lo que pasé en el club, contento por el equipo, por la gente del club, por ganar un título y estar en la historia del club".

