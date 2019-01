Warriors de Golden State visitan a Obama

Los Warriors de Golden State pasaron alrededor de una hora con el expresidente estadounidense Barack Obama.

La reunión se realizó el jueves en la oficina de Obama en Washington, antes que los campeones defensores de la NBA derrotaran 126-118 a los Wizards.

Los jugadores y el entrenador Steve Kerr se mostraron reacios a hablar sobre el encuentro con Obama. Una fotografía fue publicada en Instagram, pero después fue eliminada.

Nine straight wins for the squad.#JBLxGSW brings you the best moments from last night's dub ⤵️ pic.twitter.com/svOb2bKGUz

