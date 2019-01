Uriel Antuna jugará en el Galaxy junto a los Dos Santos

El delantero mexicano Uriel Antuna, procedente de Groningen de la Liga de Holanda, fichó con el Galaxy de Los Ángeles de la MLS y compartirá vestuario con los hermanos Dos Santos

"La salida la decidí por temas de jugar más; era un poco difícil la parte de no hacerlo, se me dio la oportunidad de y no lo pensé ni dos veces", aseguró en declaraciones a los medios.

El atacante de 21 años llega al club dirigido por el técnico argentino Guillermo Barros Schelotto y será compañero de Giovani y Jonathan Dos Santos, así como del sueco Zlatan Ibrahimovic.

Antuna regresó de Europa con la intención de encontrar regularidad en el club estadunidense, por lo que confía elevar su nivel en la Major League Soccer (MLS) y después regresar al futbol de Europa.

"Espero estar aquí un año y aportar lo más que pueda, si Dios quiere regresar a Europa, que es uno de mis objetivos”, subrayó.

Uriel Antuna participó en 15 encuentros durante la temporada actual con Groningen de la Eredivisie. En total, sumó 845 minutos y aportó dos asistencias.

