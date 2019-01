El VAR funciona, pero los árbitros no lo saben usar: 'Piojo'

Luego de la derrota ante Monterrey, el técnico del América, Miguel Herrera, criticó la labor del silbante Fernando Guerrero al considerar que no utilizó de manera adecuada el VAR, en el partido de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2019 del futbol de la Liga MX.

“El VAR ayuda y la ayuda no la están aceptando (los árbitros). El mejor partido de la jornada se echó a perder. Al final se volvió lo que todos esperaban, de ida y vuelta con dos equipos entregados buscando el resultado".

El timonel dijo que el artefacto no lo utilizan como se debe, desde su punto de vista, en el penal contra América no hubo falta, pero a final de cuentas se señaló.

"No le echemos la culpa a un artefacto que es muy bueno. El VAR ayuda. Digo que la herramienta sirve, pero no la usamos bien".

Herrera incluso criticó a Arturo Brizio, titular de la Comisión de Arbitraje, pues aseguró que no puede declarar que los grandes equipos no quieren aceptar el VAR.

“Si yo le digo al dueño (del América) que los grandes no quieren hacer caso a lo que les pido, no funciona porque los grandes no quieren hacerlo, el señor me va a decir muchas gracias, ahí está la puerta porque traeré un tipo que los convenza”, declaró.

Miguel Herrera aseguró que el descalabro lo dejarán atrás y ahora se concentrarán en conseguir un buen resultado en el próximo compromiso.

(Con información de Notimex)

