VIDEO: Con gol de Jiménez los Wolves rescatan empate en la FA Cup

Una vez el delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez volvió a anotar para que su equipo rescatara el empate ante el Shresbury Town de la tercera división en el partido correspondiente a la cuarta ronda de la FA Cup.

Tlacuache del Veracruz-Puebla será liberado tras su debut en la Liga MX

Sorpresivamente el equipo de tercera división logró adelantarse primero en el marcador con anotaciones de Greg Doherty al 47’ y Luke Waterfall al 71.

El mexicano no inicio de titular, pero ante el sorpresivo marcador de 2-0 en contra, Jiménez ingresó al terreno de juego al minuto 59 y fue al minuto 75 cuando el hidalguense logró marcar el primero para los Wolves con un potente derechazo dentro del área tras una asistencia de su compañero Adama Traoré quien exhibió a los defensores rivales antes de asistir al mexicano.

La anotación del mexicano revivió las esperanzas de su club y por momentos pensaron en la remontada, sin embargo, el tiempo únicamente les alcanzó para rescatar un empate. El gol de la igualada corrió a cargo de Matt Doherty quien con un potente remate con la cabeza uso el marcador 2-2 al minuto 93.

Another injury-time goal has saved Wolves today and the game will be settled in a replay at Molineux. #SHRWOL pic.twitter.com/1nhfw8GNKV

— Wolves (@Wolves) January 26, 2019