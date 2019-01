Cero posibilidades de retirarme después del Super Bowl: Brady

El mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, a sus 41 años de edad y 19 dentro de la NFL, no piensa aún en la retirada, por lo que seguirá activo al menos para el campeonato 2019.

"Cero" posibilidades de la retirada, respondió Brady cuando se le cuestionó si esta sería su última temporada.

No quiso abundar más, pero con sólo una palabra dejó claro que los seguidores de la NFL tendrán a Brady al menos un campeonato más.

A sampling from our @ESPN interview with Tom Brady, including his explanation into why there is a “zero” percent chance he’ll retire after this game no matter the outcome. pic.twitter.com/HpLQbLH7Yn

— Jeff Darlington (@JeffDarlington) January 27, 2019