Es inevitable tener dudas de mí, pero voy a trabajar duro: Bruno Marioni

Bruno Marioni fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de los Pumas de la UNAM, en sustitución de David Patiño, y dijo que entiende que haya dudas y críticas debido a su poca experiencia en el banquillo, pero las toma de forma positiva y aseguró también que cuenta con plantel suficiente para pelear en el torneo.

El 'Barullo' respondió que no ha visto los comentarios en las redes sociales de parte de comentaristas, periodistas y ex jugadores universitarios como Marcelo Alatorre sobre su designación, pero confía en que son “críticas constructivas”.

“Estoy seguro que son críticas constructivas. Es inevitable tener dudas porque no me conocen, porque no me han visto trabajar. Mi responsabilidad es trabajar, que se vea el trabajo el día del partido, que lleguen los resultados y después la opinión tendrá mucho más objetividad. Sólo agradecer que se tomen la molestia de opinar y todas las críticas son bien recibidas”.