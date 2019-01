Los '5 minutos de fama' que Latin Lover y Michel Jourdain Jr. tuvieron en Roma

Dos deportistas fueron los afortunados elegidos por el director Alfonso Cuarón para participar en la famosa película Roma, que tiene varias nominaciones al Oscar.

Se trata del luchador Latin Lover y el piloto Michel Jourdain Jr. que tuvieron sus “cinco minutos de fama” apareciendo en la cinta.

Al gladiador Latin Lover le otorgaron el papel de “Profesor Zovek”, un famoso escapista de la década de los años 60 y 70 que aparece enseñando algunas rutinas de artes marciales a unos jóvenes que después se sabría que eran los “halcones”, un grupo represor parte del gobierno de ese entonces.

“Fue una bonita experiencia, algo inolvidable, fueron 5 minutos en los que salí en la película, pero fueron dos semanas de trabajo. El cine es muy complejo y diferente a las telenovelas, son muchos tiros de cámara, un formato diferente, representando los años 70 e interpretando al enigmático Zobek”, dijo en una entrevista para Televisa.

La participación del piloto Michel Jourdain Jr. fue muy chusca, según lo relató a la televisar ESPN.

“En la escuela de mis hijos fueron a avisar que había un casting, que se apuntaran los niños que quisieran. Marco, mi hijo que tiene ahora 12 años, eso fue hace dos, se anotó y su mamá lo llevó, le pidieron que regresara. Para el segundo casting no lo podía llevar ella, lo llevé yo. Estando ahí me dijeron que si quería pasar, al principio mi reacción fue que no, pero mi hijo me dijo: 'Sí papá, hazlo para que salgamos los dos en la película"".

Al final el pequeño no fue elegido y Michel sí. Él aparece en una pequeña escena donde trata de consolar a Sofía que estaba triste por el abandono de su esposo.

