Novia de Emiliano Sala rompe el silencio tras desaparición

Berenice Schkair, novia de Emiliano Sala rompió el silencio tras la desaparición del futbolista argentino, asegurando que dentro del caso existe algo ""raro y oscuro", además de que ella ve como una irresponsabilidad el haber dejado solo a Emiliano durante el viaje con su nuevo equipo.

"No logro entender cómo un jugador de su nivel estaba tan solo. Debería haber tenido un representante que lo acompañara 24 horas, un abogado, alguien que estuviera a su lado. No lo cuidaron. La gente del fútbol que lo rodea no lo cuidó. Quiero pensar que fue un accidente pero después siento que fueron una serie de irresponsabilidades que llevaron a este horror", aseguró su novia en entrevista con Infobae.

Continuó: "La irresponsabilidad es un poco de todos. Por qué el piloto estaba allí si no tenía la licencia correcta, por qué Emi dice que siente que el avión está mal pero se sube igual, por qué le mandan una nave en mal estado, por qué despegan con ese clima, por qué el club no lo cuidó si habían comprado un jugador de ese nivel".

Berenice aseguró que Emiliano nunca había viajado en un vuelo privado, siempre lo hacía con alguna aerolínea o con vuelos que el club facilitaba. Y aunque el caso es complicado, ella no pierde la esperanza de que el argentino se encuentre vivo. "Yo tengo esperanzas de que esté vivo, de que va a aparecer. Es tremendo porque queremos ser realistas, pero la esperanza no se pierde porque no lo hemos encontrado. Yo voy a seguir pensando que hay buscarlo hasta que algo aparezca, porque Emi está desaparecido".

Ella se mostró esperanzada en que Emiliano se encuentra con vida, recordando como se conocieron, y a pesar de que oficialmente no tenían una relación sentimental, salieron por varios meses, tiempo suficiente para encariñarse con Sala, a quien elogió diciendo que era un excelente hombre y que no merecía que le pasara eso. "Emiliano es muy muy buena persona que no merece lo que le está pensando, que lo conozcan por esto, porque en Europa es uno de los mejores jugadores y acá no lo conocía nadie ¡Qué injusto que es todo!".

