Sergio Romo cumple su sueño con los Charros de Jalisco

Sergio Romo tiene tres títulos de las Grandes Ligas en su carrera. Es un cerrador estrella, con más de 100 salvamentos durante su trayectoria. Pero tenía todavía un sueño por cumplir con los Charros y lo alcanzó la noche de este lunes, cuando la novena jalisciense conquistó por primera vez el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico.

“Como decimos que todos somos Charros, ahora podemos decir que todos somos campeones también. Es un orgullo vivir este momento. Para mí, este campeonato es especial, personalmente es algo que fue parte de mi sueño”, sentenció Romo, encargado de sacar los últimos tres outs en el sexto juego frente a Yaquis Ciudad Obregón, que ganó Jalisco por 11-1.

Ahora, el estelar lanzador confía en asistir con los Charros a la Serie del Caribe y quedarse en el equipo para defender el título en la próxima temporada de la LMP.

“Un orgullo que me da ser mexicano y representar el beisbol mexicano en cualquier lugar. Me ha dado mucho gusto el modo que me han recibido, tratado y apoyado aquí. Con el favor de Dios, uno puede llegar allá (Serie del Caribe), esperamos a festejar un poquito de eso. Esto ya se logró y hay que seguir trabajando. Hay más trabajo que hacer y espero seguir aquí, para defender el título”, señaló Romo.

Amador se sacó la espina

Japhet Amador tenía cuentas pendientes con los Yaquis. Con la franela de los Algodoneros de Guasave, perdió dos finales frente a Obregón (2011 y 2012). La tercera fue la vencida para el “Cachorrito” que se proclamó campeón de la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros del Jalisco, tras ganar la serie por el título en seis partidos.

“Teníamos dos Finales perdidas contra ellos, ya era una espinita extra que teníamos. Ahora pudimos ser los campeones, pelearles y salimos con la victoria. Ya era un extra que teníamos con ellos, algo que peleamos en años anteriores y gracias a Dios se dio, ahora toca disfrutar”, explicó el beisbolista de los Charros.

“Una noche bonita para Jalisco, para todos nosotros. Nos merecíamos el campeonato, luchamos mucho, estuvimos peleando por eso y gracias a Dios pudimos lograr el campeonato para la afición. Ya estaba buscando un campeonato, nosotros como familia de Charros lo buscábamos y se nos pudo dar el beisbol. Se nos conjuntaron todas las cosas, los contrarios jugaron bien, pero sólo hay un ganador y nosotros trabajamos muy duro”, concluyó Japhet Amador.