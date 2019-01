'Es mi vagina y órganos reproductivos': Ronda Rousey

Mucho se ha rumorado sobre la supuesta salida de Ronda Rousey de la WWE en el próximo mes de abril, con el objetivo de quedar embarazada; sin embargo, la estadounidense se pronunció al respecto, luego de que una periodista de ESPN la interrogó sobre el tema.

"Honestamente, no sé por qué cualquiera se siente una autoridad para hablar sobre los planes de mi útero. Es mi vagina, es mi vida… ¡Guárdate las especulaciones para ti! Dejadnos en paz a mí y a mis órganos reproductivos", escribió Ramona Shelburne mediante su cuenta de Twitter.

About reports she’d leave WWE to start a family in April, @RondaRousey says, “I honestly don't know why [anyone] feels [they're] an authority to speak on plans for my uterus. It's my vagina, my life, keep the speculations to yourself. Leave me and my reproductive organs alone."

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) January 25, 2019