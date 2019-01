Chivas femenil se adapta a su nuevo técnico

e trata de un proceso que no necesariamente será rápido. Luego de tres torneos con con Luis Fernando Camacho como técnico, Chivas femenil sufrió un cambio en el timón. Pero ahora, poco a poco las jugadoras aseguran sentirse más adaptadas a lo que Luis Manuel Díaz les pide realizar dentro del terreno de juego.

Inter de Milán renuncia al fichaje del mexicano Héctor Herrera

Pablo Larios se encuentra hospitalizado y en estado grave

“De hecho ya lo había comentado el profesor Luis que estamos en un proceso de adaptación. Ahora el equipo se ve mejor, salimos tocando, circulamos el balón. Sí nos falta la cereza del pastel que es meter goles. En el partido pasado llegamos más, se fallaron muchas, pero se sacó el resultado que es lo importante”, explicó la mediocampista Miriam Castillo.

Luego del apretado 1-0 del domingo pasado, frente al Necaxa en Verde Valle, el Rebaño Sagrado volvió a zona de calificación. Con siete puntos, luego de cinco partidos disputados, Chivas se ubica en la cuarta posición del Grupo 2. Aunque fueron tres puntos sufridos, Castillo celebra que se hayan quedado en manos rojiblancas.

“Estábamos llegando y sinceramente tampoco hay que demeritar a la portera, que nos sacó muchas oportunidades en el área. No nos teníamos que desesperar porque en partidos pasados ese fue nuestro error. Nos desesperábamos porque no marcábamos y esta vez nos hablamos para tener paciencia. Creo que el marcador pudo haber sido más amplio, pero no se pudieron meter las de gol que tuvimos. Metimos solo una y nos alcanzó para sacar los tres puntos en casa”, detalló.

Un gran disparo de Miriam Castillo significó la victoria de Chivas y la mediocampista confía en que será el inicio de una buena racha. “Súper contenta, creo que desde el torneo pasado había tenido muchas oportunidades fuera del área, no había acertado, ahora se me dio y los mejor es que nos dio el triunfo. El gol fue por mis compañeras porque hicimos un buen juego, pudimos rescatar los tres puntos y de aquí hacia adelante”, sentenció.

Por lo pronto, el siguiente examen para el Guadalajara será el domingo, cuando visite a Monarcas, en punto de las 12:00 horas. “Morelia ha tenido un buen torneo, sé que ha dejado ir algunos puntos, pero nosotros no podemos confiarnos. Debemos seguir trabajando duro porque el torneo ya casi va a la mitad y de aquí en adelante queremos conseguir todos los puntos posibles”, concluyó Miriam Castillo.