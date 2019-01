Jarochito regresó al Pirata Fuente para dar un mensaje

‘Jarochito’, el tlacuache que se convirtió en sensación durante la jornada 4 de la Liga MX al invadir la cancha del Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente durante el encuentro entre el Veracruz y Puebla, regresó al inmueble para “dar un mensaje” en pro de su especie.

"Si ven a mis carnalitos en algún sitio, no les hagan daño, solo buscan desplazarse de un lugar a otro, no son peligrosos y posiblemente no los vuelvan a encontrar”, fue el mensaje que compartió el Veracruz, junto a una foto de Tibu con ‘Jarochito’, a través de su cuenta de Twitter.

Jarochito is back 🔥😎⚽️ Y nos trajo un mensaje importante: “Si ven a mis carnalitos en algún sitio, no les hagan daño 🙏 sólo buscan desplazarse de un lugar a otro, no son peligrosos y posiblemente no los vuelvan a encontrar”. Seguirá dándonos más consejos…#VibraEnMiSer🦈 pic.twitter.com/nx4d0pQsqT — Tiburones Rojos 🦈 (@ClubTiburones) January 30, 2019

El tlacuache fue rescatado por los Bomberos Conurbados y puesto bajo resguardo por la asociación ambientalista Earth Mission que lo trató de una lesión en una pata y una infección.

"Nosotros lo vemos muy bien y le estamos muy agradecidos a las personas que ayudan a conservar a los tlacuaches y los animales de este planeta”, declaró María Fernanda Ambriz de Earth Mission para Marca Claro.

De igual forma informaron que en cuanto se recupere de su pata liberarán a Jarochito en un manual al sur de Veracruz.