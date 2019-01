Cardozo critica la actitud de Chivas ante Cimarrones

La molestia de José Saturnino Cardozo fue evidente después del 1-1 frente a Cimarrones de Sonora, en la Copa MX. Pero más que el resultado, lo que no le pareció fue la pobre actitud de su equipo. Incluso, reconoció que Chivas subestimó a un equipo de la Liga de Ascenso.

“Debemos entender que solamente con la playera no se gana. El futbol se tiene que jugar en el campo y debemos tener humildad. La humildad the va a levar a tener mucho más sacrificio en el campo. Los equipos que vienen se quieren mostrar y están en todo su derecho. Cimarrones es un equipo muy joven, tiene jugadores importantes que quieren mostrarse, que tienen dinámica. El partido fue parejo, jugando muy mal nosotros los primeros 45 minutos, ellos no nos generaron y nosotros sí lo hicimos”, explicó.

“No me gustó esa actitud que tuvieron en el primer tiempo. Debemos ser humildes, trabajar y saber que este es un deporte fantástico que se gana en el campo de juego y ahí me gusta que mi equipo sea atrevido, respetando al rival. En el juego se vale todo y lo que me gusta es que mi equipo si tiene que hacer cinco goles, que los haga. Ahí no se le falta el respeto a nadie porque todos queremos ganar, pero con una buena actitud”, agregó el entrenador.

Reiteró constantemente la reprobable mentalidad de su equipo. “Un pésimo primer tiempo de mi equipo, mala actitud, me parece que es muy difícil ganar jugando con el ritmo que entramos en el primer tiempo. Sabíamos que los equipos de Primera A son equipos que corren, que meten, que de repente a lo mejor no juegan tan bien, pero tienen sacrificio en el terreno d e juego. Es lo que más hablamos cada que vamos a enfrentar un equipo de Primera A. Me parece que subestimamos un poco al rival, en el aspecto de una buena predisposición en el campo, que no la tuvimos”, señaló.

“Ya en el segundo tiempo, entramos con otra actitud, otra mentalidad y cómo es el futbol que cuando mejor jugaba Chivas apareció el gol del rival. Tuvimos orden y tranquilidad, empatamos el juego. Puede ser que merecíamos un poco más porque tuvimos dos o tres jugadas más que el rival, ellos tuvieron otra en el palo, pero nosotros también. Me gustó mucho como terminamos el partidos, con buena actitud y buena coordinación en ataque, que no tuvimos en el primer tiempo. Al final a lo mejor merecíamos un poco más, pero fue justo el empate”, concluyó José Saturnino Cardozo.

