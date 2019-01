Ronaldo levanta la mano para ser titular con Chivas

El centro delantero vive de su romance con el gol. Estar en constante contacto con las redes es la mejor manera de pedir una oportunidad. Por eso, las buenas actuaciones de Ronaldo Cisneros, con dos goles en Copa y uno en Liga, ya sembraron la duda en el técnico de Chivas, José Saturnino Cardozo. Ahora, el entrenador se encuentra en un dilema: elegir entre Alexis Vega, el refuerzo que él pidió y el joven con hambre de ganarse un lugar.

“Claro, por qué no, por supuesto. Los delanteros viven de los goles. Esto me presiona mucho más todavía porque el chico tiene un hambre terrible para jugar, un hambre de hacer goles. Trabaja todos los días y esos son los jugadores que a mí me encantan. Puede cometer errores como cometemos todos, pero es un chico que le gusta crecer, que quiere jugar y levanta la mano siempre. No porque hace goles en este momento, sino que levanta la mano siempre, por eso justamente su participación y el regreso de Ronaldo a Chivas, porque creemos en su capacidad”, explicó el paraguayo Cardozo.

“Creemos que puliendo algunas cosas, puede llamar la atención no solamente a mí sino a mucha gente. Es un jugador que tiene mucha potencia, que cabecea bien, es un jugador que cuando arranca es muy difícil pararlo. Entonces, sí trabajamos un poco lo técnico con él porque sí necesita pulirlo, es un chico muy joven. En esa posición no es fácil jugar, más en Chivas; sin embargo, él demuestra que tiene potencial para seguir creciendo y para poder ser tenido en cuenta”, agregó el estratega.

Números le favorecen

Hasta el momento, Ronaldo tiene los números a su favor en la pelea por un lugar. En apenas 50 minutos disputados durante el Clausura 2019, tiene un gol, el del triunfo ante Cruz Azul. Alexis Vega, por su parte, aún no logra estrenarse con Chivas. Además, Cisneros suma otros dos tantos en Copa MX. Se encuentra en mejor momento y tocará a Cardozo decidir.

“Seguramente seguirá trabajando como lo está haciendo hasta ahora y cuando aparezca la oportunidad la aprovechará bastante bien. Lo demostró la vez pasada contra Cruz Azul que entró de cambio y a la primera jugada hace el gol. Es un chico que tiene siempre el arco en la mente, en cuanto gira busca directo el arco. Así fue el martes en la Copa que arrancó directo metiéndose al área. Eso es el 9 que a mí me gusta, un 9 atrevido, que puede fallar, pero que cuando arranca es muy difícil de pararlo”, señaló el entrenador de Chivas.

“Estamos trabajando muy bien con él, es un chico que siempre se queda a trabajar después de los entrenamientos y va a seguir creciendo. Este chico va a llamar la atención no solamente por el gol, que de repente los delanteros viven de los goles, pero la potencia que tiene llama más la atención que la definición. Seguramente le tendremos que dar la oportunidad porque él se la gana. No darle por darle, sino que él se ganó un lugar en el equipo, por lo menos en el cuadro base. Estamos muy contentos con él”, finalizó Cardozo.