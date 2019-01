Jorge Campos dedica emotiva despedida a Pablo Larios

Los tiempos actuales recuerdan a Jorge Campos como uno de los mejores arqueros en la historia del futbol mexicano; sin embargo, el jugador surgido de Pumas tuvo por maestro a Pablo Larios Iwasaki, a quien le dedicó una emotiva despedida al enterarse de la noticia de su fallecimiento.

“Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los q no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo q me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mi. Creo q fui su obra maestra, por todo lo q me entrenó. Gracias ídolo”, fueron las palabras de Campos que fueron compartidas a través de la cuenta de Twitter de su compañero Christian Martinoli.

Jorge Campos: “Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los q no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo q me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mi. Creo q fui su obra maestra, por todo lo q me entrenó. Gracias ídolo.” pic.twitter.com/NLj8ByFZvv — Christian Martinoli (@martinolimx) January 31, 2019

La gran esencia que caracteriza al Inmortal, gran parte de ella fue gracias a las enseñanzas dentro y fuera del campo que recibió de Pablo Larios. "Pablo Larios, mi ídolo, el mejor de todos", mencionó.

