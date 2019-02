Productor de Tv pierde su trabajo por broma a Tom Brady

Michael Telek, productor de la cadena KDKA asociado a la CBS, fue despedido por realizar una broma a costa de Tom Brady, mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra.

Al final de la transmisión de un noticiero en la ciudad de Pittsburgh, casa de los Steelers y rival de los Pats, apareció el quarterback con un gráfico en el que decía Tom Brady ‘Known Cheater’ (conocido tramposo).

Telek fue multado y suspendido en un principio, pero horas después fue removido de su cargo tras viralizarse su broma.

El productor dio a conocer la noticia y dijo que lo despidieron por esa broma, justo cuando acaba de comprar una casa. Y que en cuanto consiga un trabajo lo donará a una obra de caridad en nombre de Tom Brady.

Hi there, I got fired for this joke. I just bought a house so that is putting a pinch on things. Once I land a job there will be a GOAT Giveaway where I will donate the money to charity in Tom Brady's name.https://t.co/KzXhpbuOpF

— Michael Telek (@mktelek) January 30, 2019