Joaquín Castillo y Raúl Allegre ven posibilidad a Rams de acabar con Patriots

Llegó el día en el que los Patriots y Rams se enfrentarán en el Super Bowl LIII en busca de coronarse campeones de la NFL. Castillo y Allegre, ambos ex jugadores de futbol americano, analizan las fortalezas y debilidades de los equipos. Nos cuentan qué tendrían que hacer las escuadras para levantar el trofeo Vince Lombardi.

JOAQUÍN CASTILLO

Con 41 años de edad, Tom Brady de los New England Patriots se dispone a disputar su noveno Super Bowl cuando este domingo enfrente a los Rams de Los Ángeles, un escenario que, según el especialista Joaquín Castillo, sería el ideal para decir adiós en caso de ganarlo.

“Creo que sería un momento ideal para despedirse, está en la cumbre, en la cúspide de su carrera, sería un momento para culminar como el mejor, por lo menos ahorita lo demuestra al estar en el Super Bowl. Si lo gana yo creo que se retira, no creo que se eche otro año después de hacerlo. Pero, si pierde, posiblemente eso sea un punto de motivación para que regrese el año que entra”, afirmó el coach en una entrevista para Publisport.

¿A Tom Brady todavía le queda gas para seguir en este deporte?

— Por supuesto, físicamente está bien, es un jugador que se cuida, se mantiene bien. Jugar a los 41 años al nivel en el que lo está haciendo, sobre todo, contra muchachos mucho más jóvenes que él, dice mucho de la forma y disciplina que tiene para cuidarse.

¿Podría ser considerado el mejor quarterback de todos los tiempos?

— Nunca he estado muy de acuerdo en nombrar a alguien el mejor jugador de todos los tiempos porque cada época es diferente. El futbol que se juega actualmente no es el mismo que jugaban Joe Montana, Terry Bradshaw o John Elway, es totalmente diferente. Ahora se protege más al quarterback, tienen la posibilidad de jugar más años y eso permite que rompa más estadísticas. Brady tiene estadísticas muy buenas, pero también muchos años en este deporte. Podría llamarlo el mejor quarterback que ha habido en los últimos 20 años.

¿Entonces cuál cree que ha sido la clave para mantenerse en un gran nivel?

— Creo que la forma en que Bill Belichick lo ha manejado es de admirarse. Es un sistema muy ad hoc a él, lo han hecho para él. No sé si Tom Brady pudiera lucir en otro sistema diferente al de Patriots, no es un quarterback muy versátil.

¿Quién llega mejor a este Super Bowl LIII, Pats o Rams?

— La línea te marca un punto de diferencia a favor de los Patriotas que realmente no es nada, es como si fuera un empate. Los dan como favoritos yo creo que por la experiencia –tanto del equipo como del mismo entrenador y quarterback– pero creo que el equipo de los Rams tiene la capacidad para ganar este partido.

En tantos años cubriendo el Super Bowl, ¿había visto un escenario similar a éste donde el entrenador Belichick le dobla la edad a su contrincante Sean McVay?

— No, creo que no, es la primera vez que se vive esto en un Super Bowl. El de un entrenador que le duplica la edad al otro y también al quarterback. Es algo interesante, un plus para el juego, ver si la veteranía de Pats puede vencer o se contarrestará con la fortaleza, la frescura y juventud del equipo de los Carneros.

¿Qué opina del trabajo de McVay al frente del equipo de Los Ángeles?

— No se habla mucho, pero Sean McVay es un entrenador joven que está innovando la Liga. Consiguió que su ofensiva fuera la segunda mejor de la temporada y a Jared Goff lo ha manejado muy bien. Lo dejó decansar un año para que agarrara experiencia y le está resultando. En su tercer año y ya tener a su equipo hasta este punto: un Super Bowl, no es cosa fácil.

¿Quién es su favorito?

— No me gusta ser antipatriota, pero así me han hecho mis compañeros. Cuando llegan ellos estoy con el equipo contrario, entonces voy con los Rams de Los Ángeles.

RAÚL ALLEGRE

Razones por las que Patriots o Rams ganarían el Super Bowl.

— Con base en lo que pasó en los juegos de Conferencia, espero que el equipo de Los Ángeles continúe con ese nivel defensivo que no había mostrado a lo largo de la temporada. Borraron a dos ataques terrestres que fueron de lo mejor de la NFL (Dallas y Nueva Orleans). Ellos habían tenido el peor promedio de yardas por acarreo permitidos. Por parte de los Patriots, que continúen ese desempeño extraordinario de su línea ofensiva y defensivamente que mantengan haciendo las variaciones que han mostrado en los dos últimos partidos de playoffs, en los cuales cambian su fisonomía personal, de las combinaciones de jugadores que tienen entre la línea de linebackers y la defensiva secundaria. Tuvieron éxito confundiendo a Patrick Mahomes (Chiefs), neutralizando a Philip Rivers (Chargers) y ahora van a tener a un Jared Goff que está en una etapa de aprendizaje y que depende mucho de su entrenador en jefe, previo a la jugada.

Brady vs. Goff, ¿cómo llegan a este juego?

— Los Patriots han dominado ofensivamente sus últimos dos juegos de playoffs porque han podido establecer el ataque terrestre. Tuvieron como 48 acarreos en el partido ante Kansas City, pudieron recomponer ante los Chargers y seguramente van a tratar de establecer el ataque terrestre. Una gran diferencia que tienen ahora es que adelante está Brady y él pude abrir espacios con su decisión de jugadas y poner a su equipo en la mejor jugada y darles acceso en el juego terrestre. A lo que me refiero es que cuando llega Brady van a tener que decidir cómo lo defienden y un buen quarterback no se define por el número de pases y touchdowns que lanza, sino por el tipo de jugada que escogen y la línea de golpeo; nadie cambia mejor las jugadas que Tom Brady. Respecto Jared Goff, me sorprendió cómo reaccionó porque parecía que se quebraba en el principio del partido ante los Saints. Lanzó una intervención en el primer cuarto, su defensiva lo rescató porque forzó los goles de campo, pero al final, empezó a sentarse y calmarse, y tuvo unos pases tremendos.

¿Se considera que es una final justa debido a las polémicas arbitrales que hubo en ambas finales de Conferencia?

— Es fácil culpar a los árbitros del resultado de un partido, pero tanto Nueva Orleans como Kansas City tuvieron amplias oportunidades de ganar y las desperdiciaron por varias decisiones, errores mentales o por falta de ejecución a la hora de la verdad. La omisión de un castigo de interferencia por parte de Nickell Robey-Coleman sobre Tommylee Lewis, la falta fue obvia. Queda más que claro que fue un gran error arbitral y que en ese momento tuvo un impacto definitivo en el resultado, pero antes, Sean Payton tomó dos decisiones altamente cuestionables. También hubo decisiones arbitrales controversiales en el segundo partido, y a pesar de ellas, Kansas City pudo haber ganado.

