La reacción de Luka Doncic cuando le dicen que no jugará en el All Stars Game

Una gran desilusión se llevó el basquetbolista esloveno Luka Doncic cuando le informaron que no fue incluido en el equipo de la Conferencia Oeste para el All Stars Games de la NBA y no lo pudo ocultar ante las cámaras que lo estaban grabando en ese momento.

El jugador de los Dallas Mavericks estaba sentado en la banca de suplentes antes del arranque del partido ante los Detroits Pistons cuando le dieron la mala noticia de que no fue colocado ni como jugador de reserva para el juego de estrellas.

Doncic, quien se antes de recibir la noticia se veía muy animado, cambió su estado rápidamente y su cara lo reflejó.

A pesar de ser figura de los Maverick, de romper varios récords, de ser candidato a ganar el premio rookie del año y de haber sido votado por los aficionados para estar en el quinteto titular de la Conferencia Oeste, el esloveno no fue seleccionado por los entrenadores ni siquiera como suplente.

Pero la verdad es que para Luca Doncic era muy difícil ganarse un lugar en el representativo ante jugadores como Stephen Curry (Golden State Warriors), Lebron James (Los Ángeles Lakers) Kevin Durant (GS Warriors) y James Harden (Houston Rockets).

El consuelo para el joven de 19 años es que al menos fue incluido en el equipo internacional del Rising Star Challenge (“estrellas en ascenso") de jugadores novatos.

Selected to the World Team in the #MTNDEWICERisingStars at #NBAAllStar… @luka7doncic of the @dallasmavs! pic.twitter.com/7SpK04ARvG

— 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 30, 2019