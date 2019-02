¿Por qué ha aumentado la afición mexicana en el Super Bowl?

Para nadie es un secreto que poco a poco el fin de semana del súper tazón norteamericano se ha vuelto parte de las tradiciones mexicanas, si a eso le sumas que prácticamente los mexicanos disfrutamos de un asueto, celebrarlo se ha convertido en un pretexto para reunirte con amigos, familias y disfrutar de uno de los eventos más importantes en el mundo de los deportes.

Esta tradición norteamericana que se ha apropiado de muchos mexicanos, y que en los últimos años ha acaparado mayores niveles de audiencia, ya que de acuerdo a cifras proporcionadas por Nielsen IBOPE México, la audiencia en la última década se ha duplicado, rompiendo récord de audiencia en el 2015 en el juego de los Patriots vs Seahawks, con 7.3 puntos de rating y un share del 27.6%, seguido del Patriots vs Falcons en el 2017 con 6.9 de rating y un share del 26% y en el 2016, con un 6.6 de rating los Broncos vs Panthers.

Este crecimiento de audiencia también ha tenido un impacto en los hábitos de consumo de los mexicanos provocando un efecto positivo para ciertos productos de marcas que previo al gran juego tienen un repunte en la venta de sus productos. Por ello, diferentes marcas aprovechan este ambiente festivo para la promoción de sus productos, que refleja un crecimiento en la venta de cervezas, que según cifras de Nielsen, empresa líder a nivel mundial en el entendimiento y medición de mercado, incrementan sus ventas un 25% respecto al fin de semana anterior, las botanas a base de papa con un 20% y el aguacate con un 11%.

Durante el Super Bowl LII, Nielsen ha registrado un mayor incremento en las transacciones que involucraron la venta de cervezas, botanas, bebidas alcohólicas, refrescos, jugos de verdura y platos desechables. Resulta interesante que el mayor flujo de personas detectadas en tiendas de autoservicio de las 11 am hasta el inicio del juego, un poco antes de las 5 de la tarde y durante el juego las ventas fueron hasta 14% más bajas que el resto del día”, agregó.

Cabe señalar, que la transmisión de este evento deportivo se ha convertido en un escaparate perfecto para que las marcas hagan llegar sus mensajes a un mayor número de televidentes, por lo que muchas de ellas aprovechan dicha transmisión para el lanzamiento de sus nuevas pautas comerciales. Los productos farmacéuticos, las telecomunicaciones y la gastronomía se encontraron dentro del top 3 de categorías con más inserciones publicitarias en tv rumbo al Super Bowl LIII, de acuerdo con cifras de Nielsen.

