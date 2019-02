Higuaín se estrena con doblete en la goleada del Chelsea

Un doblete del argentino Gonzalo Higuaín, otro del belga Eden Hazard y un gol de David Luiz rubricaron la resurrección en la Premier del Chelsea, que se reencontró con la victoria con una goleada ante el Huddersfield (5-0) y regresó a los puestos de Liga de Campeones.

El equipo del italiano Mauricio Sarri no desperdició la visita a Stamford Bridge del colista para reanimar su situación en la Liga de Inglaterra, que este fin de semana alcanza la vigésima quinta jornada.

A expensas de lo que haga el Arsenal en su visita el domingo al Etihad, donde se medirá al Manchester City, el Chelsea recupera la cuarta plaza de la clasificación.

El delantero argentino, refuerzo en el mercado invernal del equipo londinense, abrió el marcador al cuarto de hora. Fue el estreno como goleador del sudamericano, sustituto en el plantel de Sarri del español Álvaro Morata, fichado por el Atlético Madrid.

Al gol de Higuaín se sumó antes del descanso el primero de Hazard, de penalti en el minuto 45.

Full-time: Chelsea 5-0 Huddersfield!

Two apiece for @G_Higuain and @hazardeden10, and a @DavidLuiz_4 header get the Blues back on track. 💪#CHEHUD pic.twitter.com/nzdb4gweNS

