El increíble gesto de la Selección de Japón tras perder la final de la Copa Asiática

El haber perdido la final de la Copa Asiática de Naciones a manos de Catarm no fue impedimento para que la Selección de Japón demostraran una vez más el alto nivel de cultura que tienen y tras abandonar la sede del partido, se dieron a la tarea de ordenar el vestidor que ocuparon y dejaron un mensaje.

No es la primera vez que los nipones agradecen a sus anfitriones limpiando el vestidor y esta ocasión no fue la excepción. No obstante, antes de dejar el inmueble y el vestidor impecable, dejaron un mensaje de agradecimiento escrito en tres idiomas diferentes; árabe, japonés e inglés.

Ante el increíble gesto de agradecimientos los organizadores de la Copa Asiática de Naciones se encargaron de mostrar al mundo la enorme muestra de respeto que tuvo la Selección de Japón en el inmueble.

Japan leave the #AsianCup2019 dressing room spotless with thank you message in English, Arabic and Japanese! 👏 pic.twitter.com/RfiVyoMumd — #AsianCup2019 (@afcasiancup) February 2, 2019

Cabe mencionar que las selecciones de Catar y Japón participarán como invitados en la Copa América 2019 que se celebrará en Brasil en el próximo mes de junio.

