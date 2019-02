Los tres aficionados con marca perfecta en el Super Bowl

Don Crisman menciona con precisión el momento cuando inició la racha: el 15 de enero de 1967. El precio de la entrada para el Super Bowl en el Coliseo Memorial de Los Ángeles costaba 12 dólares.

“Buenos asientos”, dijo Crisman, de 82 años. “Se podían comprar boletos por 6 y 10 dólares. Esos eran los tres precios”.

La NFL expulsa a Facundo del Super Bowl

El domingo, Crisman, Gregory Eaton y Tom Henschel acudirán al Super Bowl 53. Son los últimos sobrevivientes del “Never Miss a Super Bowl Club” (El club nunca me pierdo un Super Bowl), los únicos fanáticos de los que se tenga referencia de concurrencia perfecta al partido más trascendental de la NFL.

“Me he perdido bodas y funerales, pero nunca un Super Bowl”, dijo Eaton, de 79 años y residente de Lansing, Michigan. "Todos en mi familia saben que no deben planificar nada porque saben que me voy durante esa semana”.

Conoce a los primeros porristas hombres en participar en un Super Bowl

El costo de los boletos se ha disparado con el paso de los años. Eaton dijo que pagó 2 mil dólares para el Rams-Patriots el domingo. Lo más que pagó fue 3 mil para el Super Bowl 48 en East Rutherford, Nueva Jersey, en 2014.

Como fanático de los Patriots, Crisman ha disfrutado los más recientes Super Bowl. Dice que la victoria de Nueva Inglaterra, remontando ante los Falcons de Atlanta hace dos años, es su recuerdo favorito.

Usain Bolt iguala marca de la NFL previo al Super Bowl LIII

El fanfarroneo entre Henschel y Crisman le pone sazón a la dinámica del grupo. “Le voy con todo a los Rams”, proclamó Henschel.

En cambio, los Lions de Detroit de Eaton nunca han alcanzado un Super Bowl. Año tras año, mantiene intacta su racha. “Lo tomo un año a la vez”, dijo Eaton. “Si la salud me lo permite, espero estar en por lo menos cuatro o cinco más”.

PUBLIMETRO TV