VIDEO: Facundo le lleva serenata a Tom Brady en plena conferencia

Previo al Super Bowl LIII, el mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, compareció ante los medios de comunicación y en plena conferencia de prensa el presentador Facundo sorprendió a todos los presentes al entonar al la canción “We are the Champions” de la banda británica Queen al ritmo de un ukelele.

También te puede interesar

VIDEO: Brutal caída obliga a suspender partido en el futbol italiano

La ‘serenata’ con la que Facundo sorprendió a Brady ocurrió cuando el histórico jugador de la NFL respondía los cuestionamientos de los reporteros. Facundo se robo la atención de todos los reposteros, quienes grabaron el momento que más tarde fue compartido en redes sociales, por su parte, Tom Brady agradeció el inusual detalle.

So…in other news…here is a man with a ukulele serenading Tom Brady pic.twitter.com/Z17P4BrYnn — Sports Illustrated (@SInow) January 31, 2019

Luego de la actuación de Facundo, la seguridad del lugar procedió a retirarlo de las instalaciones para evitar una nueva interrupción.

De acuerdo con un tweet, del periodista Jesús Sánchez, quien estuvo presente en la conferencia Tom Brady agradeció a Facundo por la canción.

"Muchas gracias por la canción" "Excelente interpretación. Tú deberías estar aquí arriba en el escenario mejor" "Esa fue una excelente película" "Magnífico. Gracias" Todo lo que le dijo Tom Brady a Facundo mientras le cantaba. Es el tipo más educado de la @NFL — Jesús Sánchez (@chuysanchez_) February 1, 2019

PUBLIMETRO TV