Maroon 5 encabeza show del medio tiempo del Super Bowl LIII

Con un breve espectáculo, pero explosivo, la banda estadunidense Maroon 5, junto con los raperos Travis Scott y Big Boi, amenizó el show de medio tiempo del Super Bowl LIII.

Los memes del Super Bowl LIII y el show del medio tiempo

Así fue la aparición de Bob Esponja en el show del medio tiempo del Super Bowl LIII

Antes de iniciar el tercer cuarto del duelo en que se enfrentan Carneros de Los Ángeles y Patriotas de Nueva Inglaterra, liderados por Adam Lavine, vocalista de la agrupación, y con imágenes de “Bob Esponja” inició el espectáculo con algunos de los éxitos del grupo.

La agrupación interpretó canciones como “This love”, “Girl like you”, acompañados de un coro de mujeres, así como “She will be loved”, momento en el que Lavine se quitó la camiseta y mostró su cuerpo con diversos tatuajes, y cerraron con “Sugar” y “Moves like Jagger”.

Travis Scott y Big Boi aparecieron en un flamante auto deportivo y para cerrar así el controvertido show, debido a que no hubo conferencia de prensa previa y hubo diversas especulaciones.