Edelman y Brady celebran título del Super Bowl con Mickey Mouse

Los Patriots de Nueva Inglaterra conquistaron ayer sus sexto título de la NFL y Tom Brady y Julian Edelman celebraron este lunes el campeonato en Disney World junto a Mickey Mouse.

Como ya es una tradición, Disney realizó un desfile para los ganadores del Super Bowl y en esta ocasión Edelman y Brady fueron los elegidos para representar a los Pats.

Julian, jugador más valioso del Super Bowl LIII, y Tom, poseedor de seis anillos de campeonatos, acudieron a Disney World donde se vistieron de jedi y desfilaron junto a Mickey, Goffy, el Pato Donald y otros personajes.

Los festejos para los Patriots no han terminado, falta el desfile en Nueva Inglaterra con toda su afición y la posible visita a al Casa Blanca.

