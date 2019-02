Marco Fabián está cerca de llegar a la MLS

El futbolista mexicano Marco Fabián está muy cerca de llegar a la MLS. De acuerdo con el periodista Taylor Twellman, el delantero se encuentra afinando los últimos detalles en las negociaciones con el Philadelphia Union.

Hearing the @PhilaUnion are in final discussions with Marco Fabian from @eintracht_eng and @Bundesliga_EN. Great signing and opportunity for both sides. #MLS

— Taylor Twellman (@TaylorTwellman) February 5, 2019