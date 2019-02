'Me encantaría estar en la Selección mexicana': Fernando Navarro

Pese a que nominalmente su sitio es la defensa, Fernando Navarro es una confiable variante al ataque para el Club León. Esta característica ofensiva lo ha posicionado como uno de los mejores laterales mexicanos. Esta doble virtud podría ser el factor indicado para que el defensor de los verdes corone su carrera como futbolista: obtener una anhelada oportunidad para pelear por un lugar en la Selección mexicana.

“La grandeza de un hombre no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo”. Esta es una frase de Napoleón Bonaparte la cual describe a la perfección las cualidades de Fernando Navarro, que ha demostrado estar a la altura de los mejores futbolistas de la Liga MX. En exclusiva para Publimetro León, Fernando Navarro nos revela pasajes de su historia personal como la perseverancia, la disciplina y el amor al futbol, elementos que le han otorgado tres títulos de Liga y un campeonato en la Liga de Campeones de la Concacaf.

¿Cuál es la cancha o lugar que más cariño le tienes?

— Yo entrenaba en el CECAT y a veces la selección entrenaba ahí y acabando de entrenar ibas a verlos esperando capturar un par de fotos. La verdad que ahí era un lugar en el que te divertías, empecé ahí a los 4 y me iba muy bien, siempre campeón goleador y podía ver a los seleccionados, entonces era padrísimo; entrenaba a las 10 de la mañana y yo desde las 7 ya estaba listo.

¿De niño, quién era tu ejemplo a seguir?

— En las cascaritas siempre escogía ser ser Aspe, me encantaba cómo jugaba en el América y era capitán, metía goles, la garra que le ponía y ‘lo canijo’ que era dentro de la cancha; incluso fue capitán de la Selección Mexicana.

Ya después, en una etapa más madura cuando analizas más el futbol fue Cuauhtémoc Blanco. Siendo profesional se te olvida disfrutar el futbol porque hay presión, tienes que ganar, hay a veces contratos que te tienes que ganar jugando bien, en ese sentido a Cuauhtémoc yo le admiro que a pesar de la presión que tenía siendo la figura del América y siendo el mejor jugador de México en su momento, siempre encontraba la manera de estarse divirtiendo inventando jugadas, pegándole con la espalda, cosas que no se ven a menudo y él lo hacía por diversión.

¿Cuál es el peor momento que has vivido en el futbol?

— El peor fue cuando tenía trece años. En el equipo de Pumas a esa edad me tocó con un entrenador que hacía a un lado a cinco jugadores que no estábamos en el cuadro titular porque éramos los más chaparritos, a pesar de que en las categorías anteriores siempre habíamos sido titulares. Fue un momento muy difícil donde te ‘saca de onda’ que te marginen por un tema físico más que por un tema de talento.

¿Cómo fue tu trayecto en fuerzas básicas?

— Fue difícil, en las categorías inferiores a veces hay muchos intereses, de alguna manera te marginan y a mí me pasó en Pumas. Me peleé con uno de los preparadores físicos porque me sentía frustrado por no jugar, aparte de que se me exigía más que al resto y yo lo sentía personal. Entonces Guillermo Vázquez Papá, director de fuerzas básicas, me dijo que si no estaba a gusto que me daba mi carta para ir a probar a otro lado. Fue una situación en la que Memo se vio muy buena onda, porque era casi imposible que te ofrecieran tu carta.

Luego, me fui a Atlante a probarme a Segunda División. Allí tocaba entrenar en cancha de tierra, recorría un trayecto largo desde mi casa y fue justo cuando Atlante se fue a Cancún. Afortunadamente me quedé, me fue bien y un torneo siguiente ya estábamos en la Primera División.

¿Cómo fue tu camino para consagrarte en Primera División?

— En Atlante me fue bastante bien, tuve convocatorias en selecciones menores, era titular en un equipo de Primera a mis 19 años y creía que iba a ser así de fácil en otros equipos y no fue así. En Tigres fue frustrante el no tener los minutos, llegué a pensar en renunciar, pero el amor al futbol te hace ser persistente y me ofrecieron ir a Pachuca, donde también no tuve los minutos que quería.

Entonces me ofrecieron León, un equipo que estaba jugando muy bien, recién ascendido y no dude en venir para acá. Es una de las decisiones más importantes de mi vida, en León me consolidé como un jugador de primera y aquí encontré a mi familia, me dio una esposa y ahora un hijo.

¿Está en tus objetivos estar en una convocatoria del Tri?

— El futbol es justo y a veces es injusto, yo he tenido bastante regularidad durante los últimos cuatro años, he sido titular prácticamente en todos los partidos, mi rendimiento ha sido bastante constante y ser titular en un equipo de Primera durante cuatro años no es fácil y menos con la cantidad de extranjeros que vienen a México. Entonces eso habla de que he hecho las cosas bien y para mí sería un premio muy deseado, que no me quita el sueño, pero sí me encantaría estar en alguna convocatoria de la Selección Mexicana de Futbol.

¿Qué esperas de este nuevo proceso en la Selección?

— Espero ser yo uno de los que esté en la pelea y que me den esa oportunidad de ganarme un lugar, porque realmente nunca la he tenido. Si bien he tenido mis minutos y bastantes partidos en Primera División, nunca he tenido la posibilidad de mostrarme en Selección Mexicana y es algo que “pondría la cereza del pastel” en mi carrera, sin conformarme con una convocatoria. Poder decir al final de mi carrera que pude vestir la playera de la Selección mayor sería una satisfacción enorme, aclaro que no me quita el sueño, pero sí deseo tener una oportunidad y por qué no ir a un Mundial.

¿Qué opinas del nuevo estratega de México?

— Yo no lo conozco tan cerca, pero por su recorrido y los logros recientes se habla de un técnico exitoso, él tiene mucho que aportar a México. Si te escogen para un equipo importante a nivel mundial, porque México es importante, siempre le da un sabor diferente a los mundiales, si te escogieron es porque tienes muy buenos atributos.

¿Por qué Gerardo Tata Martino, debería considerarte para la Selección Nacional?

— Yo creo que ha cambiado mucho el futbol mundial en el sentido de que ahora todos los jugadores que están dentro de la cancha deben saber defender y atacar. Los laterales con proyección ofensiva tienen un rol muy importante en muchos partidos porque a veces son los que estamos más libres o atacamos por sorpresa.

Yo creo que el tema ofensivo es una de mis características y me iría por ese lado. Es mi fuerte atacar, dar pases de gol e incluso hacer goles, que creo que es una tendencia mundial el que los laterales sean ofensivos, está el claro ejemplo de Marcelo con el Real Madrid que cumple con lo defensivo pero también es un arma ofensiva al frente.

¿Algún mensaje para los lectores de Publimetro?

— Para lograr grandes cosas el camino va a ser difícil, si el camino fuera fácil seríamos millones de futbolistas, pero es un grupo muy reducido y esto también pasa con doctores, abogados y arquitectos, donde el embudo cada vez es más chico. El hacerle saber que si quieren ser grandes van a tener que pasar por muchos obstáculos, pero que sin duda cuando lo logras la satisfacción es indescriptible.

