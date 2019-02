Carlos Reinoso calla a Nicolás Castillo

Para hablar de la historia de América es necesario mencionar a Carlos Reinoso, el chileno que se volvió ídolo del equipo de Coapa y quien desde inicio, externó su desacuerdo con la llegada de su compatriota, Nicolás Castillo.

El ex jugador de Pumas mencionó en entrevista con TDN, que el único jugador chileno con el que tuvo comunicación previo a su regreso a México fue con Iván Zamorano. "Hablé con Zamorano y me brindó su apoyo total. Es un orgullo que un jugador tan importante te muestre su apoyo. Fue el único chileno que me apoyó, el otro (Reinoso) que me nombran no me ha apoyado en nada".

Ante dichas declaraciones, Carlos no se quedó callado y le respondió mediante su cuenta de Twitter. "Cuando dices cierro mi entorno, mejor cierra tu boca cuando hables del Ame, a nosotros nos costó mucho abrir el camino, hay que tener memoria de fut", escribió.

Cuandodices cierro mi entorno⚽️mejor cierra tu boca cuando hables del Ame ⚽️a nosotros nos costó mucho abrir el camino ⚽️🇨🇱hay que tener memoria de Fut ⚽️ — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) February 4, 2019

Como jugador, Carlos Reinoso militó con las Águilas de 1970 a 1979, ganando dos títulos de Liga, uno de Copa y un Campeón de Campeones. Regresó al club de sus amores en 1981, pero ahora como entrenador, donde consiguió un título de Liga en la temporada 1983-84.

