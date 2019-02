‘No diría que Zidane y yo éramos amigos’: Bale

Gareth Bale, extremo galés del Real Madrid, aseguró que tenía una relación estrictamente profesional con el técnico francés Zinedine Zidane, que éste se marchó sin despedirse de él y que no diría que eran amigos.

"No me dijo nada de su salida, no habló conmigo tras la final de 'Champions' y no he vuelto a hablar con él", dijo Bale en declaraciones a la revista 'FourFourTwo'.

"Nuestra relación era buena, pero no diría que éramos los mejores amigos. Sólo fue una relación normal de profesionales", añadió.

‘A Emiliano Sala lo obligaron a subirse a la avioneta’, dice amigo

Marco Fabián está cerca de llegar a la MLS

A Bale no se le olvida la suplencia en la última final de Liga de Campeones, frente al Liverpool: "Me sentí realmente frustrado por no ser titular. Había jugado bastante bien desde que volví de la última lesión, marqué cinco goles en los últimos cuatro partidos de Liga y sentía que me merecía estar desde el principio".

Por último, recordó el tanto que firmó de chilena ante el equipo inglés.

"He vuelto a ver el gol un par de veces. No salté pensando que tenía nada que demostrar, era por mi y por el equipo. Siempre que juegas una final te quieres ir con el trofeo, no importa cómo. Si para lograrlo hay que esperar a los últimos 30 minutos, que así sea”.

VIDEO RECOMENDADO PUBLIMETRO TV