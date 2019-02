Este es el detrás de cámaras del comercial de leyendas por 100 años de NFL

El Super Bowl LIII entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Rams de Los Ángeles dejó pocas emociones, pero el comercial de los 100 años de la NFL donde aparecen grandes leyendas robó mayor número de reflectores, razón por la que decidieron revelar el detrás de cámaras.

Te puede interesar: Boxeador se levanta tras ser noqueado para pedir matrimonio

Las grabaciones de comerciales y spots bien se conoce que no salen a la primer toma, es una serie de ensayos, en los que incluyen risas, diversión, molestias y muchas cosas más, mismas que fueron captadas por las cámaras durante el filme de la NFL.

The behind the scenes of the Pete Berg directed #NFL100 commercial is just as good as the actual commercial.

pic.twitter.com/vGA7jy1fPH

— Rich Eisen (@richeisen) February 5, 2019