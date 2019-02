Esteban Carvajal asume el reto de suplir a Reyes en Atlas

El chileno Esteban Carvajal fue presentado este miércoles como último refuerzo del Atlas para el actual Torneo Clausura 2019. Con 30 años de edad, asumió de inmediato dos retos: suplir la baja por lesión de su compatriota Lorenzo Reyes y lograr que los aficionados lo conozcan pronto por su accionar en la cancha, pues sabe que no tiene el cartel que otros sudamericanos que han llegado a México.

Serena Williams presume su figura tras perder 23 kilos

VIDEO: Fan de los Steelers enloquece tras título de los Patriots

“Vengo bien, estaba terminando la pretemporada y estaba a punto de iniciar el campeonato allá. Vengo con ganas de aportar y espero hacerlo de la mejor forma. En todos los equipos que he estado, siempre trato de sumar. No alcancé a debutar (con el Coquimbo de su país), pero vengo con todas las ganas. A lo mejor no me conocen mucho, pero me van a conocer en la cancha. Espero que confíen en mí que voy a demostrar que vengo con muchas ganas”, explicó.

Lorenzo Reyes fue operado del tendón de Aquiles derecho y se perderá el resto del torneo. Por eso, Atlas buscó rápidamente alguien que pudiera suplirlo. Esteban Carvajal se encontraba con el Coquimbo de su país. Acababa de llegar y estaba por debutar, cuando llegó el llamado de los Zorros. No lo pensó demasiado y apostó por la aventura fuera de Chile.

“Vengo por un año y suplir a Lorenzo… es muy buen jugador, lo conozco hace mucho tiempo, ha estado en las convocatorias de la Selección. Es una lástima lo que le sucedió, espero que se recupere pronto para compartir cancha con él. Vengo de la mejor forma, soy muy táctico, trato de cubrir espacios, apoyo en ataque y repliego también”, señaló el nuevo mediocampista del Atlas.

“Lorenzo es tremendo jugador, espero suplirlo de buena forma. Vengo a cumplir, sé que lo puedo hacer y me tengo toda la fe. He jugado en este puesto y a lo mejor por eso Guillermo (Hoyos, técnico del Atlas) confió en mí, se dio la oportunidad y estamos acá. A Guillermo lo conozco, nunca estuvimos juntos, pero siempre fuimos rivales. El futbol mexicano se ve mucho allá, tengo conocidos que están acá y me dijeron que era muy competitivo”, añadió.

Aseguró que no desconoce la posición de “Lolo” Reyes. “En mi carrera he jugado en varios puestos, tuve buenos técnicos y me enseñaron los movimientos en el campo. Estuve en la Selección con Bielsa y con Sampaoli, ahí aprendí, me gusta jugar de volante central, pero puedo ser lateral, volante. Jugar de medio centro es diferente porque hay movimientos distintos”, sentenció Esteban Carvajal.

Su visa de trabajo todavía está en trámite y no es segura su participación el viernes ante Puebla. Pero el refuerzo aseguró, finalmente, que el reto de venir a México es muy grande. “Lo veo como una Liga muy competitiva. Hay muchos jugadores de buen pie, que son futbolistas distintos. Tengo todas las ganas y vengo a dar el 100 por ciento. Uno viene a hacer lo mejor ya sea de afuera o dentro de la cancha, hay que tratar de sumar siempre”, concluyó.