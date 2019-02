Gronkowski manosea a su novia durante desfile de los Patriots

Rob Gronkowski es uno de los jugadores más extrovertidos de los Patriots de Nueva Inglaterra. Siempre da qué hablar por sus “locuras”; sin embargo, ahora ha generado polémica debido a que fue captado manoseando a su novia durante el desfile del campeón de la NFL.

El ala cerrada fue captado cuando tocaba sin ningún pudor los senos de Camille Kostek, mientras iban en el camión que recorría las calles de Nueva Inglaterra.

Gronk getting real handsy with his SI swimsuit model GF Camille Kostek and then moves onto tide pods 😂😂😂 pic.twitter.com/hcr2MtlaCc

— Barstool Sports (@barstoolsports) February 5, 2019