Pizarro ve en Rayados base del Tricolor

Rodolfo Pizarro, mediocampista de los Rayados, considera que por el nivel futbolístico de sus compañeros, Monterrey puede aportar un gran número de jugadores al Tricolor.

Hace una semana Gerardo Martino, técnico del combinado nacional, visitó el campamento de los albiazules.

"Hay muchísimos mexicanos con muchísima calidad, puede ser la base y espero rápido regresar a mi mejor nivel para poder estar ahí", mencionó.

Rayados cuenta con dos seleccionados mundialistas como Jesús Gallardo y Miguel Layún. Además otros han sido llamado al representativo nacional, como César Montes, Jonathan González, Ángel Zaldívar y el mismo Pizarro.

El canterano Carlos Rodríguez ha destacado en el plantel de Rayados, por lo que tampoco sería extraño un llamado al Tricolor.

En cuanto al paso del equipo, Pizarro comentó que sólo falta liquidar los partidos, pues en los últimos duelos han batallado en los últimos minutos.

Sin embargo, destacó lo positivo que ha mostrado el equipo en este arranque del torneo.

"No hemos liquidado el partido, nos ha faltado eso. Estamos trabajando para mejorar, pero somos líderes generales así que el rendimiento ha sido bueno.

"Hay cosas por mejorar, pero vamos por buen camino. Nos falta liquidar los encuentros", reiteró.

Pizarro vio sus primeros minutos en el torneo en el duelo ante Pumas y aseguró que espera estar sano para dar su máximo potencial.

"Cuando he estado bien, creo que he hecho las cosas bien, la mayoría del tiempo no he podido estar bien por las lesiones, pero en la liguilla demostré que puedo hacer bien las cosas", indicó.