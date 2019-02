VIDEO: Boxeador se levanta tras ser noqueado para pedir matrimonio

A pesar de perder el invicto ante el boxeador mexicano, Óscar Váldez, Carmine Tommassone protagonizó un curioso momento tras ser noqueado, ya que se levantó para pedirle matrimonio a su novia en pleno ring.

And @oscarvaldez56 takes care of business in the 7th! What ring rust? #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/xYKoPMDoTJ

El pugilista italiano fue ampliamente superado por el mexicano el pasado sábado en San Francisco, durante la revancha entre el ruso Sergey Kovalev y el colombiano Eleider Álvarez, pero a pesar de haber perdido el título de pesos plumas del OMB, recibió el 'SÍ' de su novia, quien quedó sorprendida ante dicha petición.

Carmine Tommasone comes away from the night as a winner as well. Congratulazioni, Carmine! #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/nRC4u3F47y

— Top Rank Boxing (@trboxing) February 3, 2019