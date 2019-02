Brizuela desea convertirse en referente de Chivas

La renovación lo complete aún más: días atrás, Isaac Brizuela firmó con Chivas hasta el año 2020. Por eso, ahora asume un compromiso distinto. El “Conejito” quiere convertirse en referente del Rebaño Sagrado. Sabe que está en edad suficiente para convertirse en líder del vestidor rojiblanco, tanto dentro como fuera del campo.

“El tema de la renovación agradezco a la directiva el interés que tuvo hacia mi persona. Muy ilusionado de pertenecer a esta institución, de alargar unos años más mi contrato. Comprometido a entregarme de aquí a lo que me queda de contrato, no dejar de luchar como lo he estado haciendo. Entregarle también títulos a esta institución que se merece lo mejor y que ha puesto en mí mucha confianza”, explicó el volante rojiblanco.

“Debo tratar de ser buen ejemplo para también la gente de cantera y ser eso, un gran ejemplo. Sé que ya tengo edad para tener un poco más de carácter en el terreno de juego y tratar de ser un buen líder, lo estoy trabajando y es algo que me compromete, me ayuda a ser una mejor persona”, agregó Isaac Brizuela, este jueves.

Tras la renovación de contrato, también sus aspiraciones tienen nuevos bríos. “La ilusión que tengo con el club es entregarle más títulos, convertirme en un referente para esta institución, sé que tengo edad para trabajar en eso y tratar de igualar o de tomar aspectos de Jair (Pereira), que es nuestro referente, el líder de todo el equipo, el que que te exige, te regaña y te ayuda a darle para adelante. Tomar los buenos hábitos y aprender de esa gente está preparada y que tiene ese don”, señaló.

“También ayudar al equipo, de mi parte me voy a entregar en cada partido, tratar de ayudar a que mis delanteros tengan más posibilidades de gol, porque me toca estar cerca de ellos. También sueño con un título estando en el terreno de juego porque el último que se ganó me tocó estar lesionado. En mi mente está el levantar un título. Sí lo he dicho, tal vez faltan muchos años, otras dos renovaciones más y aquí estoy muy feliz, con mi familia cerca, así que me siento aquí como en casa y sueño con retirarme aquí en Chivas”, sentenció Isaac Brizuela.

"Obviamente @miseleccionmx, está en mi cabeza. Quiero estar en las próximas convocatorias e intentar jugar": @brizuela27_cone🇲🇽😎 pic.twitter.com/PhTVhowlgC — Publisport México (@Publisport_MX) February 7, 2019

No hay crisis

Por otra parte, Isaac Brizuela negó que en Chivas exista una crisis de gol, a pesar de que el equipo apenas ha podido marcar cuatro veces en cinco partidos disputados del Torneo Clausura 2019. El “Conejito” espera que pronto se encuentre la tranquilidad para definir mejor.

“Estamos tranquilos, sabemos que tenemos a la gente capaz de hacer goles, tenemos a un entrenador que obviamente te puede manejar ese aspecto de la mejor manera. Estamos trabajando esta semana en ese tema, esperamos que nuestros delanteros y nosotros que estamos más cerca del área, estemos tranquilos para tomar la mejor decisión, ya sea hacia el arco o a un compañero en mejor posición. Pero no meternos en la cabeza que estamos en crisis, simplemente saber que es a lo mejor un poco de más atención y aprender a tomar la mejor decisión”, finalizó.