Ex equipo de 'Chelís' se burla de su regreso al Puebla

La noticia de que José Luis Sánchez Solá dirigirá nuevamente al Puebla no cayó de sorpresa en el futbol mexicano; sin embargo, para Las Vegas Lights, ex equipo del técnico mexicano parece ser que sí, luego de la burla que le hicieron mediante redes sociales.

"¿Cuarta vez? Solo nos tomó una vez para aprender", fue la frase que publicó el cuadro estadounidense a través de su cuenta de Twitter.

Fourth time? 🤔🤔🤔 … it only took us once to learn. #VegasWynalda #WeAreReady #VivaLights https://t.co/pW0gzIa335

— Las Vegas Lights FC (@lvlightsfc) February 7, 2019