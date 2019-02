Isaac Brizuela recomienda a futbolistas 'bajo perfil'

Para nadie es un secreto el clima de inseguridad que prevalece en buena parte del país. El presidente del Morelia, Álvaro Dávila, destapó una cloaca que había permanecido cerrada. Denunció el dirigente que algunos de sus futbolistas han sido víctimas de extorsión. Así, el crimen organizado habría alcanzado ya al balompié mexicano.

La profesión es bondadosa: un jugador percibe salarios elevados, lejos del alcance de un profesionista promedio en el país. Y se nota en su vida cotidiana, por ejemplo con lujosos automóviles. Isaac Brizuela, jugador de Chivas, reconoce: “Estamos expuestos”. Por eso, recomienda al gremio manejarse con un “bajo perfil” al salir a la calle, para así evitar ser víctima de una situación desagradable.

“Tengo conocidos (en Morelia) y la verdad no había escuchado una situación así. Pero he visto diferentes cosas, no en el tema futbolístico, pero sí cosas que están pasando que te hacen dudar de si sales o no. Obviamente de estar en casa y no arriesgarte, es que la verdad ya no sabes a quién tienes a un lado cuando vas manejando y no sabes qué puede pasar”, explicó este jueves el jugador de Chivas.

“Estamos expuestos y tratar de manejarnos en un perfil bajo, por ese lado yo no tengo ningún tipo de problema, pues me comporto bien. Sabemos que estamos en una situación algo complicada y esa gente que está en malos pasos, no sé si esté molesta por alguna situación del presidente o algo”, continúo Isaac Brizuela, preocupado por la inseguridad.

Finalmente, confío en que pronto cambiará la situación para que la violencia del país deje de ser un obstáculo para que vengan jugadores a México, como ya le ocurrió al Morelia. “Tratar de comportarnos a la altura y estar tranquilos por ese lado para que podamos hacer saber a los compañeros o a los extranjeros que no quieren venir, darles la confianza y tranquilidad de que si vienen tengan esa seguridad para ellos y su familia”, concluyó Isaac Brizuela.